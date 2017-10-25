Колумбия конфисковала 337 тонн кокаина с начала года

2017-10-25 05:35 | www.apa.az | 3

Власти Колумбии с начала года конфисковали 337 тонн кокаина. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник министр обороны страны Луис Карлос Вильегас.

"Триста шестьдесят три тонны кокаина были изъяты в 2016 году, в этом году силами безопасности уже конфисковано 337 тонн кокаина", – приводится заявление Вильегаса в микроблоге военного ведомства в Twitter.

Колумбия наряду с Перу и Боливией считается одним из основных поставщиков кокаина на мировой "черный" рынок. Общая площадь незаконных посадок коки в этой стране оценивается примерно в 100 тысяч гектаров.