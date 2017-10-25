Лидер демократов призвал Трампа прекратить писать в Twitter

2017-10-25 07:40 | www.apa.az | 4

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа прекратить писать сообщения в Twitter и начать решать проблемы американцев.

"Президенту Трампу нужно прекратить твитить и начать жить. Мы не видим лидерства от этого президента. Все, что он делает — твитит и только усугубляет проблемы. Американцы этого не хотят". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал журналистам.

Шумер заявил, что "хотел бы, чтобы президент вместо того, чтобы находить бесчисленных врагов, закатал бы рукава и начал решать проблемы американцев".