Авиакомпания Узбекистана увеличивает частоту полетов в Амритсар и Стамбул

2017-10-25 07:53 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - С 1 ноября НАК «Узбекистон хаво йуллари» вводит дополнительные две частоты регулярных рейсов в Индию по маршруту Ташкент-Амритсар-Ташкент.

Об этом НАК «Узбекистон хаво йуллари» информирует 24 октября.

Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах А320 по средам и четвергам по следующему графику движения (время местное): среда: HY-443 Ташкент (11:15) – Амритсар (14:15) и HY-444 Амритсар (23:55) – Ташкент (02:00) +1. В четверг: HY-441 Ташкент (22:45) – Амритсар (01:45) +1 и в пятницу - HY-442 Амритсар (11:30) – Ташкент (13:35).

Также, с 16 ноября т.г. НАК вводит вторую частоту регулярных рейсов по направлению Самарканд-Стамбул-Самарканд.

Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах А320 по четвергам. Вылет в Самарканд (18:55) рейсом HY-275 - Стамбул (20:55). Обратно – рейсом HY-276 Стамбул (22:25) - Самарканд (05:40) +1.

(Автор: Диана Алиева)

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