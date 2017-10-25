Соглашение о стратегическом партнерстве ЕС–Азербайджан откроет новые возможности для сторон - вице-председатель Сената Чехии

2017-10-25 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Соглашение о стратегическом партнерстве между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном откроет новые возможности для обеих сторон, сказал Trend вице-председатель Сената Чешской Республики Иржи Шестак, который находится с визитом в Баку.

"Это соглашение, безусловно, будет способствовать сохранению позитивной атмосферы в сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, укрепит доверие и взаимопонимание между ними и тем самым откроет новые возможности для обеих сторон", - сказал он.

Отметим, что в ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Говоря о межпарламентских отношениях между Азербайджаном и Чехией, Шестак отметил, что в настоящее время эти связи находятся на высоком уровне.

"Существует взаимная воля сотрудничать и развивать эти отношения в будущем", - добавил вице-президент Сената Чехии.

Что касается экономического сотрудничества, то Шестак отметил, что такие сферы, как сельское хозяйство, химическая промышленность, металлургия, являются основными направлениями сотрудничества между двумя странами.

Отметим, что на сегодняшний день чешские предприниматели инвестировали 1,3 миллиардов долларов в экономику Азербайджана.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, в январе-июне 2017 года объём товарооборотс Чехией составил 201,011 миллиона долларов.

Чешская Республика занимает 12-е место среди основных импортеров азербайджанской продукции.

(Автор: Гюльгыз Мурадова, Текст: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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