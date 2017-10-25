Сельхоз вузы Узбекистана и США налаживают сотрудничество

2017-10-25 08:05 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сельскохозяйственные вузы Узбекистана и США планируют сотрудничать теснее. Эту цель, в числе других, ставит визит в Соединенные Штаты делегации Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

Визит делегации, по данным Министерства, проходит с 23 октября по 1 ноября. В ее составе ректоры Ташкентского государственного аграрного университета и Андижанского сельскохозяйственного института, а также руководство Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства и Самаркандского сельскохозяйственного института.

Итогом визита должно стать укрепление сотрудничества между Узбекистаном и США в сфере внедрения передовых американских технологий и инноваций в агропромышленный комплекс страны, а также наращивание двустороннего межвузовского взаимодействия.

На переговорах в Министерстве сельского хозяйства США узбекская делегация намерена обсудить перспективы привлечения американских инвестиций в сельское хозяйство, организации взаимных визитов специалистов в этой области, реализации совместных проектов по поставкам узбекской сельхозпродукции в США, а также углубления узбекско-американского взаимодействия в сфере инновационной и прикладной сельскохозяйственной науки.

Делегация также посетит Университет штата Мичиган и Университет штата Огайо, где проведет переговоры по вопросам межвузовского партнерства. Эти образовательные учреждения являются одними из крупнейших вузов США, специализирующихся на подготовке специалистов широкого профиля в области агропромышленного комплекса.

Они имеют серьезную научно-техническую базу и продвинутые проектные наработки в области сельскохозяйственных исследований, а также занимают ведущие позиции в рейтинге влиятельных высших учебных заведений мира.

(Автор: Диана Алиева)

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