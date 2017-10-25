Шелководы Узбекистана провели свой форум

2017-10-25 08:07 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Шелководы Узбекистана провели 24 октября конференцию на тему: «Актуальные проблемы выращивания качественного и конкурентоспособного кокона-сырца».

Она состоялась в Научно-исследовательском институте шелководства. На открытии выступили члены руководства НИИ, Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства, Ассоциации «Узбекипаксаноат».

29 марта 2017 года Президентом Узбекистана было принято постановление «О мерах по организации деятельности ассоциации «Узбекипаксаноат».

Согласно документу, Научно-исследовательский институт шелководства принимает меры по увеличению сортов тутовника, пород шелковичного червя, полному обеспечению потребностей фермерских хозяйств в семенах тутового шелкопряда и саженцах тутовых деревьев.

По данным «Узбекипаксаноат», за последние годы в НИИ создано более 20 перспективных сортов тутового дерева и столько же пород и гибридов шелковичного червя.

Избраны внесенные в государственный реестр сорта гусениц шелкопряда и тутовых деревьев с высокими показателями. К их числу относятся сорта гусениц шелкопряда «Узбекистон-5», «Узбекистон-6», «Ипакчи-1», «Бахор-1», «Олтин водий», «Навруз», а также скрещенные виды тутового дерева «Сурх-тут», «Жарарик-8», «Топкросс-3».

На сегодняшний день 55-60%, выращиваемого в Узбекистане тутового шелкопряда создано в НИИ шелководства. Здесь также собрана уникальная коллекция – 120 пород шелковичного червя и 239 видов сортов тутового дерева.

Также отмечено, что в Ферганской, Самаркандской и Навоийской областях прошла испытания новая комплексная технология повторного выращивания тутового шелкопряда. Согласно этой технологии можно вырастить 150 тысяч коробочек грены, 6-7 тысяч дополнительных тонн коконов, а также создать более 150 тыс. рабочих мест.

В связи с получением в этом году дважды урожая коконов, обсужден шелководами вопрос кормов.

На конференции заслушаны доклады на темы механизации шелководства, селекции и агротехники тутовника, биотехнологии и выкормки гусениц шелкопряда.

(Автор: Диана Алиева)

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