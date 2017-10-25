Ашхабад и Бухарест расширят партнерство в транспорте и энергетике

2017-10-25 08:11 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Бухаресте на днях состоялся очередной раунд туркмено-румынских межмидовских консультаций, говорится в распостраненном сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

На встрече был отмечен позитивный темп развития отношений в политико­дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Особое внимание было уделено вопросам энергетики и транспорта",- сказано в информации.

Румынскую сторону возглавили Мария Чиобану, директор управления ООН, специализированных агентств и франкофонии и Корнел Ионеску, директор отдела Восточной Европы и Центральной Азии МИД Румынии.

Стороны обсудили вопросы эффективности взаимодействия в рамках ООН и его специализированных структур. Туркменская делегация была принята также государственным секретарем МИД Румынии Даном Некулаеску.

Ранее сообщалось, что две страны договорились об изучении оптимальных путей торгово-транспортного коридора Черное море - Каспийское море с использованием портовых преимуществ Констанцы и Туркменбаши.

Речь идет о формировании Евразийского транспортного коридора. В частности, Госслужба морского и речного транспорта Туркменистана в последние годы изучает возможность транспортировки грузов, в том числе сжиженного газа в Констанцу.

Маршрут поставок предполагает использование спецконтейнеров и пролегает через Каспий в Баку (Азербайджан), далее железнодорожным транспортом в Батуми или Поти (Грузия, Черноморский регион) и оттуда морем в Румынию.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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