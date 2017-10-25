Махмуд Мамедгулиев: "Подписание соглашения между ЕС и Азербайджаном в Брюсселе не ожидается"

2017-10-25 08:27 | www.apa.az | 4

«Между ЕС и Азербайджаном начались переговоры относительно нового соглашения по партнерству. Это правовой документ, который должен быть в силе в течение 15 лет. Поэтому переговоры проводятся в напряженной обстановке».

Как передает АПА, об этом журналистам сообщил замглавы МИД Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, нельзя ожидать подписания соглашения на саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе 24 ноября. Переговоры начались 5 месяцев назад. Летом был некоторый перерыв, затем переговоры вновь возобновились. В переговорах по некоторым вопросам наблюдается прогресс, некоторые же вопросы еще требуют обсуждений. Поэтому утверждения о том, что в Брюсселе состоится подписание соглашения, не соответствуют действительности».