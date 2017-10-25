В Баку мужчина, избив сожительницу, убил ее

2017-10-25 08:41 | www.oxu.az | 3

В Баку мужчина, избив, убил сожительницу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, убийство произошло в Сабунчинском районе столицы.

Как сообщили Report из Сабунчинского районного управления полиции, проживающая по адресу поселок Бакиханова, улица Али Бабаева дом 3, квартира 4 Садыгова Гюлнаря Тарыс гызы 1982 г.р. повздорила с сожительствующим с ней Шагалыевым Фархадом Дженнет оглу 1968 г.р. Во время ссоры Ф.Шагалиев несколько раз ногой ударил женщину. Затем он нанес пострадавшей несколько ударов в область горла. После последнего удара Г.Садыгова скончалась на месте.

После этого Ф.Шагалыев, прийдя в в Сабунчинское районное управление полиции, сдался.

По факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Ф.Шагалыев в момент совершения убийства находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был третьим мужчиной, который сожительствовал с Г.Садыговой.

У Г.Садыговой остался один малолетний ребенок.

A.C.

