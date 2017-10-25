Си Цзиньпина переизбрали генеральным секретарем ЦК Компартии Китая

2017-10-25 08:55 | www.oxu.az | 4

Сменились пять из семи членов постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая - высшего органа власти, на новых за исключением председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Госсовета Ли Кэцяна.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря ЦК Компартии КНР.

В новый состав ПКПБ вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центра политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.

Они были избраны по итогам первого пленума ЦК КПК 19-го созыва, который прошел утром в среду. Ранее во вторник в Пекине завершился недельный 19-й съезд Компартии Китая, на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

A.C.

