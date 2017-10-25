В Евлахе перевернулся грузовой автомобиль – ФОТО

2017-10-25 09:00 | www.oxu.az | 4

В Евлахском районе в результате возгорания в грузовом автомобиле пострадал водитель.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на 292-м км автомагистрали Баку-Газах, в городе Евлах.

Так, в салоне грузового автомобиля, за рулем которого находился Мехди Метлеб оглу Мирзаев 1989 г.р., по неизвестным пока причинам произошло возгорание.

В результате водитель получил ожоги различных степеней тяжести.

На место происшествия прибыли машины противопожарной службы МЧС по Евлахскому району, распространение огня было предотвращено.

По факту ведется следствие.

A.M.