Азербайджанская нефть продается дороже 58 долларов

2017-10-25 09:12 | www.oxu.az | 4

Цена на азербайджанскую легкую нефть на базисе CIF (в порту получателя) в итальянском порту Аугуста на 23 октября составила 51,13 доллара за баррель, что меньше показателя за прошлую пятницу на 0,21 доллара за баррель.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 23 октября составила 57,48 доллара за баррель, что на 0,23 доллара за баррель ниже прежней цены.

Стоимость отгружаемой через порт Новороссийск нефти URALS на 23 октября составила 55,2 доллара за баррель, что на 0,23 доллара за баррель меньше прежней цены.

Цена нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемого в Северном море, 23 октября составила 57,68 доллара за баррель, что на 0,08 больше прежней цены.

С.Б.

