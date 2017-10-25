Курдская автономия Ирака готова отменить результаты т.н. "референдума"

2017-10-25 09:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Курдская автономия Ирака готова отменить результаты т.н. "референдума о независимости", который состоялся 25 сентября. Об этом сказал глава автономии Масуд Барзани, сообщают в среду иракские СМИ.

Отмечается, что данное решение было принято с целью начала мирного диалога с центральным правительством Ирака.

«Эрбиль выступает за мир и не хочет продолжения военных действие в регионе», - сказал Барзани.

Отметим, что 25 сентября Курдская автономия Ирака провела т.н. "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

В ночь на минувший понедельник премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук.

Ранее власти Курдской автономии Ирака заявили о наступлении правительственных сил Ирака в Киркуке.

16 октября Киркук полностью перешел под контроль ВС Ирака.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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