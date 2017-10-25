2017-10-25 09:30 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Курдская автономия Ирака готова отменить результаты т.н. "референдума о независимости", который состоялся 25 сентября. Об этом сказал глава автономии Масуд Барзани, сообщают в среду иракские СМИ.
Отмечается, что данное решение было принято с целью начала мирного диалога с центральным правительством Ирака.
«Эрбиль выступает за мир и не хочет продолжения военных действие в регионе», - сказал Барзани.
Отметим, что 25 сентября Курдская автономия Ирака провела т.н. "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.
В ночь на минувший понедельник премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук.
Ранее власти Курдской автономии Ирака заявили о наступлении правительственных сил Ирака в Киркуке.
16 октября Киркук полностью перешел под контроль ВС Ирака.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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