США возобновят прием беженцев, ужесточив проверку выходцев из 11 стран

2017-10-25 09:36 | www.trend.az | 5

Власти США приняли решение, что существующий порядок проверки лиц, желающих получить в Соединенных Штатах статус беженца, позволяет обеспечить безопасность жителей страны, однако заявления выходцев из 11 стран нуждаются в дополнительной проверке. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Госдепартаментом, передает ТАСС.

В этот день истек срок, к которому внешнеполитическое ведомство страны вместе с министерством внутренней безопасности и директором национальной разведки должны провести оценку протоколов, веденных для лиц, претендующих на статус беженца. В результате они пришли к заключению о том, что действующих сейчас норм "достаточно для обеспечения безопасности и благосостояния Соединенных Штатов, госсекретарь и министр внутренней безопасности могут возобновить программу" приема беженцев.

В то же время в администрации приняли решение о необходимости проведения дополнительной проверки "в отношении беженцев из 11 стран, которые, как было объявлено ранее, представляют большую угрозу для Соединенных Штатов". Это рассмотрение будет длиться в течение 90 дней.

"Соединенные Штаты продолжат размещать у себя больше беженцев, чем любая другая страна в мире, мы продолжим предоставлять защиту тем, кто наиболее уязвим, охраняя при этом безопасность американского народа", - утверждают в Госдепартаменте.

Отвечая на вопрос ТАСС, представитель Белого дома заметил, что власти США не собираются уточнять, о каких странах идет речь. В то же время, ранее власти США ввели ограничения на въезд для жителей Египта, Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Мали, КНДР, Сирии, Сомали, Судана, Южного Судана. При этом в каждом случае рестрикции различаются.

После своего вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана (впоследствии Ирак из данного списка был исключен). Несколько федеральных судов после этого приняли решение заблокировать данную инициативу. В июне Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа. Четырехмесячный срок действия этого указа истекает во вторник.

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