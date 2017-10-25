Индия намерена создать 50 новых погранпостов на границе с Китаем

2017-10-25 09:40 | www.trend.az | 5

Власти Индии намерены создать дополнительно 50 постов на границе с Китаем, увеличив их число со 176 до 226. Об этом сообщил министр внутренних дел Раджнатх Сингх (в Индии пограничники входят в систему МВД - ТАСС), выступая перед военнослужащими, прибывшими с индийско-китайской границы, передает ТАСС.

"Мы стремимся увеличить ваши оперативные возможности и материально-техническую базу. Недавно мы получили предложение [правительства] построить 50 новых пограничных постов, и мы работаем над этим", - приводит в среду слова Сингха газета Times of India.

По данным издания, на границе с КНР, протяженность которой 3488 км, будут дополнительно развернуты четыре батальона - более 4 тыс. военнослужащих. Это решение призвано уменьшить протяженность участка границы, которую контролирует каждый пост, и способствовать лучшей координации действий.

Решение было принято по итогам противостояния солдат двух стран на плато Докалам (Дока-Ла, Доклам) на стыке границ индийского штата Сикким, Бутана и Тибетского автономного района КНР, которое продолжалось с июня до конца августа. Китай начал строительство дороги на этой спорной территории, что, как считает Нью-Дели, нарушает статус-кво в спорном районе. Индийские военные остановили строительство. В ответ МИД КНР выступил с серией заявлений, в которых обвинил индийских военнослужащих во вторжении на китайскую территорию.

По информации индийских СМИ, пограничники двух стран все это время находились друг напротив друга, чтобы не дать военным противоположной стороны пройти на свою территорию, за это время произошло несколько стычек, но оружие при этом не использовалось.

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