Курдистан готов заморозить результаты референдума

2017-10-25 09:41 | www.oxu.az | 4

Правительство Курдистана выразило готовность заморозить результаты референдума о независимости.

Иракский Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума и инициировать диалог с Багдадом.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства региона, сообщает Оxu.Az.

"Нападения и конфронтации между силами Ирака и Пешмерги, начавшиеся 16 октября 2017 года, особенно сегодняшние столкновения, нанесли ущерб обеим сторонам, а также привели к непрерывному кровопролитию, причинению боли и социальным волнениям среди различных частей иракского общества", – говорится в заявлении.

Н.Г.

