В одной из провинций Турции с начала года конфисковано свыше трех тонн героина

2017-10-25 09:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В течение девяти месяцев этого года в турецкой провинции Ван было конфисковано в общей сложности 3 тонны 145 кг героина, говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в среду.

За указанный период в провинции были проведены 140 операций против наркоторговцев.

В сообщении отмечается, что лишь во время операции против наркоторговцев, которая была проведена в провинции накануне, были конфискованы 254 килограмма героина.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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