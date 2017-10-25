НАТО создаст новые формирования на случай войны с РФ

2017-10-25 09:48 | www.oxu.az | 4

Североатлантический альянс намерен создать два новых подразделения, которые займутся улучшением логистики и защитой путей военных поставок. Это делается для усиления позиций НАТО на случай конфликта с Россией.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Министры обороны стран НАТО обсудят создание новой структуры в следующем месяце.

Улучшенная инфраструктура позволит организовывать более быстрое перемещение людей и вооружений. Также планируется создать формирование по защите морских путей в районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов, важных для поставок в Европу.

Н.О.