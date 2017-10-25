В России застрелили азербайджанского бизнесмена

2017-10-25 10:14 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на местные СМИ, предприниматель, директор строительной компании «Возрождение-КДМ» Джейхун Джафаров был застрелен вечером 24 октября возле своего дома. Киллер убил его выстрелом в сердце. 55-летний мужчина погиб на месте. По словам очевидцев, было слышно три выстрела.

Глава азербайджанской общины Саратовской области Владимир Мурадов сказал, что убийство носило характер заказного.

Согласно информации, момент убийства попал на камеру видеонаблюдения около дома. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.