AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Право на выезд из Азербайджана может быть ограничено в ряде случаев

2017-10-25 09:52 | www.oxu.az | 4

Предлагается увеличить число случаев, ограничивающих право граждан Азербайджана, а также иностранцев и лиц без гражданства, покидать страну.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Миграционный кодекс.

Согласно внесенным в статьи 9 и 17 Кодекса пунктам, в случае отсрочки отбывания наказания осуждённым беременным женщинам и женщинам или мужчинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет – до освобождения осужденного судом от неотбытой части наказания или жен до отбытия осужденного от оставшейся части основного наказания право этих людей на выезд из Азербайджана будет ограничено.

А.С.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər