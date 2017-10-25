Право на выезд из Азербайджана может быть ограничено в ряде случаев

2017-10-25 09:52 | www.oxu.az | 4

Предлагается увеличить число случаев, ограничивающих право граждан Азербайджана, а также иностранцев и лиц без гражданства, покидать страну.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Миграционный кодекс.

Согласно внесенным в статьи 9 и 17 Кодекса пунктам, в случае отсрочки отбывания наказания осуждённым беременным женщинам и женщинам или мужчинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет – до освобождения осужденного судом от неотбытой части наказания или жен до отбытия осужденного от оставшейся части основного наказания право этих людей на выезд из Азербайджана будет ограничено.

А.С.

