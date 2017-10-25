Въезжающим в ЕС гражданам Грузии нужно будет проходить «предварительную авторизацию»

2017-10-25 10:59 | www.trend.az | 4

Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел поддержал инициативу, в соответствии с которой граждане Грузии должны будут проходить «предварительную авторизацию», перед тем как отправиться в Европу без визы, передает "Бизнес Грузия".

В Тбилиси считают, что тем самым Евросоюз, с одной стороны, реагирует на поток незаконных эмигрантов из Грузии, усилившийся после отмены Шенгенских виз весной текущего года, а с другой — не желает открыто портить отношения с грузинскими властями. Безвизовый режим с ЕС, напомним, до сих пор считался главным достижением Тбилиси на пути евроинтеграции.

О решении комитета Европарламента и ее возможных последствиях для грузинских граждан, желающих посетить ЕС, журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили.

Он попросил не отождествлять с «визой» так называемую предварительную авторизацию. Для ее прохождения гражданин обязан заполнить специальную заявку в электронной форме на странице Европейской системы авторизации путешественника, прикрепить к ней справки о месте работы и доходах, которые до отмены виз подавались в консульские отделы посольств, заплатить €10 и дождаться подтверждения права на въезд в Шенгенскую зону.Ответ вполне может оказаться отрицательным. Впрочем, Вахтанг Махароблишвили обнадежил, что новые нормы пока «одобрены лишь предварительно».

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