Nabi Avcı'ya Kazakistan Bağımsızlık Madalyası Takdim edildi (Fotoğraf)

2017-10-25 10:06 | www.trend.az | 0

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev adına Prof. Dr. Nabi Avcı'ya “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 25. yılı Madalyası”nı takdim etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreterliği'nde Prof. Dr. Nabi Avcı'nın konuşmacı olarak yer aldığı 'Türk Dünyasının Kültürel Entegrasyonunda Medya ve İletişim Konferansı' düzenlendi. TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov'un evsahipliği yaptığı konferansa Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, TDMMB Genel Sekreteri İlyas Demirci, çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

Konferansta, katılımcıları selamlayan Düsen Kaseinov, katılımcıları, Türk dünyasının ortak kültür ve sanat çatısı, Türk dünyası sanatçıları ve entelektüellerinin buluşma noktası olan TÜRKSOY’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜRKSOY'da güzel bir vesileyle buluştuklarını dile getiren Kaseinov, Prof.Dr. Nabi Avcı ile bundan sekiz yıl önce, dönemin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı olarak bu salonda TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Milli Komisyonları Toplantısı’nda tanıştıklarını hatırlattı. Avcı'nın, o tarihten itibaren kültür ve eğitim alanında üstlendiği pek çok önemli görevde hep TÜRKSOY’un yanında olduğunu kaydeden Kaseinov, 2013 yılında Eskişehir’in Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmesinin Nabi Avcı’nın girişimleri ve emekleri sonucunda gerçekleştiğini dile getirdi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti projesinin tanınırlığı ve saygınlığı açısından Eskişehir'in çıtayı çok yükselttiğini vurgulayan Kaseinov, Avcı'ya Türk dünyasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

TÜRKSOY ile birlikte bu ayın sonunda Türkistan’da “Türk Dünyası Tarihçiler Forumu” düzenleyecek Türk Dünyası Vakfı’nın da kurucu başkanlığının Prof.Dr. Nabi Avcı tarafından yürütüldüğünü dile getiren Kaseinov, “ Sahip olduğu birikimi toplumun faydası ve Türk dünyasının kardeşliği için sonuna kadar kullanan Nabi Avcı, her türlü taltifi fazlasıyla hak etmektedir. Kendisini tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum” dedi.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly yaptığı konuşmada, Türk dünyasını bir araya getiren ve hizmet veren yüksek şahsiyetlerin emeğini takdir ve onlara şükranlarını sunmak üzere, Türk dünyasının kültür ve sanat alanındaki ortak yeri olan TÜRKSOY’da biraraya geldiklerine dikkati çekti.

Kazakistan’ın geçen yıl bağımsızlığının 25 . yılını kutladığını ve bağımsızlığı kazandıktan sonra ülkesinin ayakta dik durmasına en büyük desteği Türkiye Cumhuriyeti yaptığını vurgulayan Büyükelçi, iki ülke arasındaki işbirliğinin her geçen zaman geliştiğini ve bu gelişmede Eski kültür Bakanı Avcı’nın hizmet ve katkılarının tartışılmaz olduğunu kaydetti. Avcı’nın bakanlık görevi sonrasında da yüksek devlet adamı olarak Türk dünyasına hizmet vermeye devam ettiğini dile getiren Saparbekuly, “Bizler bağımsızlığımıza kavuşmak için uzun bir yol kat ettik, ancak sizler de bizim bağımsızlığımıza kavuşmamızı hep hayal ettiniz. Bu hayal 25 yıl önce gerçekleşti ve bağımsızlığımıza kavuştuk. Artık ülkelerimiz arasında işbirliğini geliştirmek için çalışmaktayız.

Sayın Bakanımızın Türk dünyasına yüksek hizmeti bulunmakta ve bu hizmete devam etmektedir. Türk dünyasının ilişkilerin gelişmesi için ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi için yaptığınız katkılardan dolayı, Devlet Başkanımız Nursultan Nazarbayev’in takdir ettiği ‘Kazakistan’ın Bağımsızlığının 25 . Yıldönümü Madalyası’nı takdim etmekten şeref duyuyorum” diye konuştu.

Verilen madalya için Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev’e teşekkürlerini ileten Nabi Avcı, bugüne kadar her aşamada Türk dünyasının birlik ve beraberliği için gayret sarf edenlere ve bu faaliyetlerin organize edilmesinde büyük çaba sarfeden ve görev üstlenen TÜRKSOY ve Genel Sekreter Düsen Kaseinov’a da gönülden teşekkür ettiğini dile getirdi.

Türk Dünyasının kültürel entegrasyonu için hep birlikte çalışılması gerektiğine vurgu yapan Avcı, bu sürecin devlet kanalı ile yürütülmesi beklentisinin yanlış olduğunu dile getirdi. Avcı, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının ardından yaşanan sürecin, Türk dünyası kültürel entegrasyonu devlet kanalı ve resmi kurumları ile yönetilebilecek bir süreç olmadığını gösterdiğini vurguladı. Bunun için TÜRKSOY, UNESCO Milli Komisyonları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı gibi sivil alanda faaliyet gösteren kuruluşlara ihtiyaç olduğuna değinen Avcı, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansının faaliyetlerini örnek gösterdi. Yasayla kurulan ajansın yönetim kurulunun tamamen sivil kişilerden oluştuğunu dile getiren Avcı, ajansın faaliyetlerini sıralayarak, “Eskişehir’de 62 tarihi eserin restore edildiğini, 108 tiyatro, konser ve dans etkinliği sergilendiğini, 18 gezi ve 19 yarışma düzenlendiğini, 26 belgesel, 57 sempozyum ile 34 sergi yapıldığını ve 343 kitap basıldığını” aktardı.

Ülkeler arasında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ve Kültür Başkenti kapsamında kültür, sanat, spor, edebiyat, turizm ve birçok alanda çok sayıda etkinliğin yapıldığını dile getiren Avcı, bu etkinliklerin devlet kurumları tarafından değil, sivil toplum kuruluşları tarafından organize edildiğine dikkati çekerek, kültürel entegrasyonda en önemli ve stratejik ögelerden birinin de medya olduğunun altını çizdi. Yapılan bu etkinlikleri aydınlatılması ve aktarılması noktasında medyanın etkin olmadığını üzülerek vurgulayan Avcı, bu eksikliğin medyayı bilgiyle beslemek konusundaki yetersizlikten de kaynaklanabileceğini belirtti. İlk yapılması gerekenlerin başında medyada entegrasyonun sağlanması ve bir etkileşim alanının birlikte oluşturulması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Avcı, kültürel entegrasyonu sağlamak için turizm, müzik yarışmaları, bilimsel çalışmalar gibi faaliyetlerin önemli olduğunu kaydetti. Avcı, TÜRKSOY'un bu entegrasyonun sağlanması için önemli faaliyetlerde bulunduğunu ve ülkeler arasında arabuluculuk görevini üstlendiğini sözlerine ekledi.