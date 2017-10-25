Gilan Holding успешно участвовал на выставке WorldBuild Baku-2017

2017-10-25 10:19 | www.apa.az | 4

Gilan Holding принял успешное участие в 23-й Азербайджанской международной строительной выставке WorldBuild Baku-2017.

На продолжавшейся четыре дня выставке Gilan Holding был представлен промышленной группой Gilan. Посетители выставки проявили большой интерес к стенду группы, где ознакомились с широким портфелем группы и посредством специальных мониторов проследили за производственными процессами на предприятиях. Специалисты помогли посетителям выставки получить всю необходимую информацию о продукции группы. Промышленная группа Gilan выставила на WorldBuild Baku-2017 строительные материалы собственного производства, в том числе керамические плиты, цемент и гипсовые сухие смеси, промышленные панели, кровельное покрытие, гипсовые доски, кирпичи, образцы бетона.

Организаторы выставки наградили промышленную группу Gilan сертификатом за лучшую презентацию компании.