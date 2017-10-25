Трампа призвали прекратить писать в Twitter

2017-10-25 10:04 | www.oxu.az | 5

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал американского президента Дональда Трампа прекратить писать сообщения в Twitter и приступить к работе, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg.

"Президенту Трампу нужно прекратить твитить и начать жить. Мы не видим лидерства от этого президента. Все, что он делает – твитит и только усугубляет проблемы. Американцы этого не хотят", - заявил он.

По словам Шумера, он "хотел бы, чтобы президент вместо того, чтобы находить бесчисленных врагов, закатал бы рукава и начал решать проблемы американцев".

Н.О.