Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы - консул

2017-10-25 11:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, сказал бывший старший исполнительный директор Amoco и ныне почетный консул Азербайджана в Нью-Мексико Арт Макхаффи, сообщает chron.com.

"Когда я впервые приехал в Азербайджан в ноябре 1994 года, будучи назначенным американской нефтяной компанией Amoco Corporation, признаки экономического кризиса были повсюду. Полки в магазинах были практически пусты. Инфраструктура находилась в плохом состоянии после многих лет при советской власти. Сейчас, спустя более 20 лет, Азербайджан и его столица Баку являются центрами экономической деятельности, став надежным торговым и энергетическим союзником в неопределенном регионе. Нефтяная и газовая промышленность страны в значительной степени способствовала ее трансформации и росту", - сказал МакХаффи.

Он вспомнил, как в середине 1990-х годов, после восстановления внутреннего порядка и заключения соглашения о прекращении огня с Арменией, президент Азербайджана Гейдар Алиев сделал нефть приоритетной сферой для развития страны.

"Amoco и девять других компаний присоединились к государственной компании Азербайджана SOCAR в многомиллиардной сделке по разработке нефти в Каспийском море. В то время эта сделка называлась "контрактом века", которая принесет экономический рост Азербайджану и региону. В прошлом месяце партнеры по консорциуму расширили и обновили текущее соглашение и возобновили сотрудничество еще на 25 лет. Первая сделка помогла Азербайджану процветать. Новая сделка обеспечит долгосрочную энергетическую безопасность в Европе. Крайне важно, чтобы Европа диверсифицировала свои энергетические ресурсы, источники и маршруты поставок. Новое соглашение, подписанное в сентябре обеспечит эти нужды", - сказал МакХаффи.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. Запасы нефти на блоке месторождений составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте в настоящее время распределено следующим образом: BP - 35,78 процента, Chevron - 11,27 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG (SOCAR) - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента и ONGC - 2,72 процента.

14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года. После ратификации соглашения долевое участие в проекте будет выглядеть следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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