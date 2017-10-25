Задержан мужчина, пытавшийся продать около 500 кг конины неизвестного происхождения

2017-10-25 10:24 | www.apa.az | 4

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила оперативная информация о том, что на территории Балакенсокго района реализуется крупная партия мяса неизвестного происхождения.

Как сообщили АПА в МВД АР, в результате неотложных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками управления, при попытке сбыть около 500 кг некачественного мяса был задержан житель района Фахреддин Гамзатов.

В ходе расследования было установлено, что задержанный занимался забоем больных лошадей, скупаемых им в Балакене и прилегающих регионах. Гамзатов пытался организовать продажу полученной таким образом конины в городе Баку под видом мяса крупного рогатого скота.

Пробы, взятые с туш забитых лошадей, были отправлены на лабораторное исследование. Согласно экспертному заключению, обнаруженное мясо полностью непригодно к употреблению в пищу и представляет серьезную опасность для здоровья человека.

Материалы, собранные по факту, направлены в Следственный отдел Главного управления по борьбе с оргпреступностью для принятия процессуального решения.