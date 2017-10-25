Обязательства Международного банка Азербайджана сократились на 50,5%

2017-10-25 11:32 | www.apa.az | 6

Международный банк Азербайджана завершил III квартал 2017 года прибылью на 469,893 тыс. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, активы МБА в III квартале 2017 года составили 7 106,530 млн. манатов, что на 49,93% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период. За отчетный период кредитный портфель МБА понизился на 56,83% до 2 217,421 млн. манатов, обязательства составили 6 739,125 млн. манатов (-50,53%), депозитный портфель – 3 050,949 млн. манатов, уставный капитал - 1 224,478 млн. манатов.

Напомним, что 1 сентября 2017 года согласно плану реструктуризации Международного банка Азербайджана состоялся обмен финансовых инструментов в результате чего, часть обязательств банка была передана государству. 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов Международного банка Азербайджана. По итогам голосования кредиторы, представляющие 93,9% внешних обязательств банка, проголосовали за принятие плана реструктуризации. Согласно «Закону о банках» Азербайджанской Республики со ссылкой на решение Палаты по надзору за финансовыми рынками, 17 августа 2017 года Насиминский районный суд вынес решение о подтверждении плана.

Председатель правления МБА Халид Ахадов отметил: «Успешное завершение процесса реструктуризации является ключевым шагом в обеспечении долгосрочной жизнеспособности банка. На данном этапе банк осуществляет заключительные шаги по передаче определенной части проблемных кредитов в Аграркредит. Сочетание этих двух сделок восстановит капитализацию и доходность МБА, обеспечив финансовую устойчивость института на рынке с целью реализации дальнейших планов правительства Азербайджана по приватизации банка до конца 2018 года».

Таким образом, начавшийся 11 мая 2017 года процесс реструктуризации Международного банка Азербайджана успешно завершился. В будущем ожидается вынесение решения Насиминским районным судом о завершении процесса реструктуризации.