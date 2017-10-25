МИД Италии: TAP - ключевой стимул для диверсификации поставок газа

2017-10-25 10:06 | www.oxu.az | 4

«Азербайджан является надежным партнером Италии».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано на встрече с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым на полях Средиземноморской конференции ОБСЕ в Палермо.

Альфано высоко оценил двусторонние отношения Азербайджана и Италии, отметив, что они находятся на превосходном уровне.

По словам итальянского министра, вопрос энергетического сотрудничества стоит на повестке дня в итальяно-азербайджанском диалоге.

«Мы разделяем необходимость диверсификации источников и энергетических маршрутов. Проект TAP является ключевым стимулом для диверсификации поставок газа и обеспечения энергетической безопасности», - добавил А.Альфано.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, дипломат подчеркнул, что официальный Рим намерен «поддерживать существующие форматы переговоров и прикладывать все усилия для содействия переговорному решению кризиса».

Н.О.