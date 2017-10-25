В США начали новое расследование против Манафорта

2017-10-25 10:10 | www.oxu.az | 3
Бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа подозревают в отмывании денег.
Прокуратура Манхэттена проводит расследование в отношении экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта о возможном отмывании денег, ообщает Оxu.Az со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Отмечается, что расследование проводится совместно с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера в отношении Манафорта.
Пол Манафорт – один из ключевых фигурантов "российского дела" в США.
По данным СМИ, Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы президента РФ Владимира Путина.