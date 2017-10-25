Механизм начисления пенсий…

2017-10-25 11:34 | www.trend.az | 4

Вопрос:

Здравствуйте, господин Шнеер! Хочу задавать вам вопрос, касающийся начисления пенсии. Появилась информация о том, что в связи с новым механизмом начисления пенсии, когда индексируется вся пенсия в полном объеме, а не только ее страховая часть, как было раньше, производится перерасчет пенсий тех, кто, получая пенсию, продолжает работать. Просьба сообщить так ли это, и какие документы требуются для перерасчета. Заранее спасибо.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

С учетом изменений в Закон о трудовых пенсиях, вступивших в силу c 1 июля 2017 года, Президентом Азербайджанской Республики в мае 2017 года был подписан Указ, которым (среди прочего) министерству труда и социальной защиты населения поручалось обеспечить перерасчет трудовых пенсий, выплачиваемых работающим пенсионерам.

Такой перерасчет должен быть произведен органами социальной защиты без истребования дополнительных документов и необходимости их посещения пенсионерами, так как существует единая база данных, которая учитывает все сделанные страховые взносы.

Информационное агентство Trend Life доводит до сведения своих читателей, что консультации высококлассных специалистов - юриста и психолога продолжаются. Смотрите рубрику "Консультации специалистов". Пишите нам по адресу life@trend.az

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.