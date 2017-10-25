Утвержден новый календарный план выпускных экзаменов и итогового оценивания

2017-10-25 11:50 | www.apa.az | 4

Утвержден новый календарный план выпускных экзаменов и итогового оценивания (аттестации) в общеобразовательных учебных заведениях на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде утвердила «Календарный план по выполнению районными (городскими) отделами образования и общеобразовательными учебными заведениями итогового оценивания и внесения в 2017/2018 учебном году ГЭЦ в систему «Ученик-выпускник» данных об учащихся общеобразовательных школ.

Отделам образования и общеобразовательным учебным заведениям поручено до указанного времени внести данные об учащихся в систему «Ученик-выпускник».