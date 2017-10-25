Адвокат: Лоту Гули после освобождения отправился в Грузию

2017-10-25 11:51 | www.apa.az | 5

«Суд Гарадагского района принял решение о применении в отношении Надира Салифова условного наказания. 24 октября на процессе также был рассмотрен вопрос о предоставлении ему права выехать из страны. В связи с болезнью Надира Салифова суд принял решение о предоставлении ему права выехать из страны».

Об этом АПА сообщила адвокат освобожденного вчера Надира Салифова (известного как Лоту Гули) Тарана Алиева.

Также адвокат сообщила, что вчера Н. Салифов покинул Азербайджан и отправился в Грузию.

Она отметила, что весь процесс проводился в рамках закона.