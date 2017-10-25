Более 200 женщин обвинили режиссера в сексуальных домогательствах

2017-10-25 10:20 | www.oxu.az | 4

Более 200 женщин обвинили режиссера Джеймса Тобэка в сексуальных домогательствах, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Los Angeles Times.

Ранее газета опубликовала материал, в котором заявила, что получила сообщения от 38 жертв домогательств Тобэка. По словам женщин, режиссер подходил к ним на улицах или в общественных местах Манхэттена и предлагал роль в своем новом фильме. Однако во время кастинга девушки подвергались сексуальным домогательствам.

Как утверждает издание, после публикации материала более 200 женщин в письмах, телефонных звонках и сообщениях в социальных сетях также рассказали о домогательствах со стороны Тобэка.

Отмечается, что полиция Лос-Анджелеса также получила многочисленные звонки на специальную горячую линию по преступлениям сексуального характера. В ближайшее время правоохранители планируют инициировать расследование.

A.С.

