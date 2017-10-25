В Турции создана новая оппозиционная партия

2017-10-25 11:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Турции создана оппозиционная партия во главе с Мерал Акшенер, пишут в среду турецкие СМИ.

Согласно информации, название новой оппозиционной партии - "İyi Parti" (İP).

Как пишут СМИ, девиз новосозданной партии - «Турция станет лучше».

Отметим, что Акшенер, которая претендовала на пост председателя Партии националистического движения (MHP), была исключена из ее рядов 8 сентября.

Напомним, что после парламентских выборов, которые прошли в Турции в ноябре 2015 года, такие политические фигуры, как Мерал Акшенер, Синан Оган и Корай Айдын, обратились в суд с требованием проведения досрочных внутренних выборов в MHP, объясняя это тем, что нынешний лидер партии Довлет Бахчели проводит политику, которая не соответствует политическому курсу партии.

Бахчели руководит MHP с 1997 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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