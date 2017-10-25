Заместитель генпрокурора прокомментировал информацию о вызове на следствие Шамсаддина Гаджиева

2017-10-25 11:53 | www.apa.az | 4

«Счетная палата провела в Азербайджанском государственном экономическом университете проверку , материалы которой направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре республики. По факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные мероприятия».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель генпрокурора, руководитель Главного управления по борьбе с коррупцией Кямран Алиев. По его словам, в зависитмости от результатов следствия станет известно, какие должностные лица будут привлечены к ответственности. Он отметил, что в этой связи будет принято объективное решение.

Отвечая на вопрос о том, был ли вызван на следствие бывший ректор АГЭУ, депутат Шамседдин Гаджиев, Алиев сказал, что он не может предоставить информацию о том, какие конкретно лица допрошены во время следствия.

«Давайте не опережать события, в настоящее время идет следствие. Оно состоит не только из допросов. Соответственно, в рамках следствия назначены проверки с целью уточнения некоторых цифр. В настоящее время ведется работа по изъятию документов», - сказал Кямран Алиев.

Отметим, поступивший из Счетной палаты материал о результатах аудита прогнозирования и исполнения в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете выделенных из госбюджета средств и внебюджетных поступлений был расследован в Главном Управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с 18 мая 2012 года по 1 апреля 2014 года должностные и другие финансово-ответственные лица университета, злоупотребив должностными полномочиями, совершили повлекшее за собой тяжкое последствие, грубое нарушение закона, занимаясь учетом, сбором и переводом на банковские счета оплаты образования, а также неправильным внесением в учеты дебиторских и кредиторских задолженностей по оплате образования. По этим фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере).