Председатель ГТК: «Обвинения России необоснованны»

2017-10-25 12:00 | www.apa.az | 4

«В 2017 году внешнеторговый оборот Азербайджана составил 14 млрд. долларов, в торговом обороте образовалось положительное сальдо на 2 млрд. долларов».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев. «В течение 9 месяцев 2016 года экспорт плодоовощной продукции увеличился на 63,75%. В прошлом году экспорт помидоров в Россию составил 100 тысяч тонн, а за 9 месяцев текущего года уже превысил 132 тысячи тонн. Государственные структуры России обвиняют Азербайджан в увеличении импорта помидоров из Турции. Но это необоснованные обвинения. Так, в прошлом году Азербайджан импортировал из Турции 17 тысяч тонн помидоров, в этом году - 3500 тонн. В прошлом году экспорт в Россию картофеля составил 37 тысяч тонн, в этом году достиг 57 тысяч тонн. Только от экспорта орехов и фундука в страну поступило 105 млн. долларов».