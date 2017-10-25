В Балакене задержан продавец мяса неизвестного происхождения – ФОТО

2017-10-25 10:26 | www.oxu.az | 4

Органы внутренних дел провели очередное оперативное мероприятие в направлении защиты продовольственной безопасности страны, предотвращения продажи животноводческой продукции неизвестного происхождения, представляющей угрозу жизни и здоровью человека.

Как сообщили Oxu.Az в МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью задержали жителя Балакенского района Фахраддина Гамзатова во время попытки продажи почти 500 кг мяса неизвестного происхождения.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный забивал больных животных и под видом говядины хотел продать их в Баку.

Образцы мяса были отправлены на лабораторное обследование. Согласно заключению экспертов, данное мясо полностью непригодно к употреблению в пищу и может нанести серьезный вред здоровью человека.

Собранные по факту материалы направлены для принятия процессуального решения в Следственный отдел Главного управления.

A.M.

