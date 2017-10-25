Транссексуал потребовал с Жириновского 100 тысяч рублей – ФОТО

2017-10-25 10:34 | www.oxu.az | 4

64-летний транссексуал из города Березники потребовал с Владимира Жириновского 100 тысяч рублей за причинение морального ущерба. Иск направлен в Мещанский районный суд Москвы, сообщает Оxu.Az со ссылкой на URA.ru.

Поводом для судебных разбирательств стали нелестные высказывания в адрес людей, перенесших операцию по смене пола, которые прозвучали от лидера ЛДПР в эфире федерального телеканала.

Истец, который представляется как Александра Селянинова, сочла обидными слова либерал-демократа в адрес трансвеститов и транссексуалов, который прозвучали в эфире вечернего ток-шоу Владимира Соловьева.

«Я хочу в судебном процессе объяснить обществу суть происходящего и то, что позиция определенных людей близка к нацистской идеологии», - заявила Селянинова.

Н.Г.