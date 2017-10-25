Италия поддержит усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в период председательства в ОБСЕ - глава МИД (версия 2)

2017-10-25 12:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Италия поддержит усилия, способствующие мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано сказал на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в рамках Средиземноморской конференции ОБСЕ, прошедшей 24-25 октября в Палермо, говорится в сообщении МИД, распространенном в среду.

Коснувшись приоритетов своей страны в период председательства в ОБСЕ в следующем году, Анджелино Альфано сказал, что Италия при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ поддержит усилия, которые могут способствовать мирному урегулированию конфликта.

Глава МИД Италии высоко оценил участие Эльмара Мамедъярова в конференции, назвал Азербайджан надежным партнером Италии, отметив, что Италия придает особое значение сотрудничеству с Азербайджаном.

Отметив наличие связей стратегического партнерства между двумя странами, Эльмар Мамедъяров довел до внимания, что Италия является одним из самых важных партнеров Азербайджана в ЕС. Коснувшись вопроса переговоров, проведенных недавно по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, Эльмар Мамедъяров еще раз заявил о справедливой позиции Азербайджана, опирающейся на нормы и принципы международного права и Хельсинкский заключительный акт.

На встрече с удовлетворением было отмечено всестороннее развитие сотрудничества сторон в сферах экономики, торговли, культуры, науки, образования, туризма и др.

Министры отметили сотрудничество в энергетической сфере между странами, подчеркнули стратегическое значение «Южного газового коридора» и проектов TANAP и TAP. Глава МИД Италии подчеркнул важность TAP в обеспечении энергетической безопасности его страны.

Эльмар Мамедъяров проинформировал итальянского коллегу о транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад, а также проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, отметив, что сотрудничество в этом направлении сулит выгодные перспективы.

На встрече были рассмотрены отношения Азербайджана и ЕС. Итальянский министр довел до внимания, что его страна продолжит поддерживать это сотрудничество. Эльмар Мамедъяров отметил, что переговоры по Соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС интенсивно продолжаются.

На встрече также состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций, региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-итальянских отношений, опирающихся на взаимопонимание, дружбу и диалог, была подчеркнута важность взаимных визитов высокого уровня с точки зрения дальнейшего углубления связей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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