Азербайджан готовится перейти к трехступенчатой системе взимания импортных таможенных пошлин

2017-10-25 12:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана представил в Кабинет министров предложения по переходу на систему трехступенчатой тарификации, что предусматривает изменение ставок таможенных пошлин на импортируемые в республику сырье и товары, сказал в среду Trend глава Госкомтаможни Айдын Алиев.

"Вступление в силу этих изменений зависит от решения правительства, но ряд министерств уже положительно отреагировал на данное предложение", - сказал Алиев.

Предложения по переходу с многоуровневого на трехуровневую дифференцированную тарифную систему, предусматривают сохранение в стране ставок в 0, 5 и 15 процентов.

Сегодня в Азербайджане действует система таможенных тарифов, принятая в 2001 году. В республике действуют ставки в 0, 0,5, 1, 3, 5, 10 и 15 процентов. Ранее предлагалось сохранить четыре ставки - 0, 5, 10 и 15 процентов, но позже 10-процентная ставка была исключена из предложенного пакета.

Большую часть товаров производственного назначения (сырье и оборудование) предлагается облагать по нулевой ставке, в том числе даже те, с которых сегодня взимается таможенная пошлина в 0,5 процента. Это касается тех видов товарных групп (в частности, 84 и 85 группы), которые уже, по распоряжению Кабмина, при импорте облагаются НДС по нулевой ставке.

"Что касается готовой продукции, то ставку по ним, предлагается повысить до 15 процентов. С одной стороны это позволит стимулировать и поддерживать внутреннее производство, а с другой - воспрепятствует оттоку валюты за рубеж", - сказал Алиев.

(Автор: Анвар Мамедов)

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