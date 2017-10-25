Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Италии

2017-10-25 12:01 | www.apa.az | 4

В рамках проходящей в Палермо с 24 по 25 октября Конференции по средиземноморью министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, А.Альфано назвал Азербайджан надежным партнером Италии и сказал, что они придают большое значение сотрудничеству с Азербайджаном.

Отметив наличие между двумя странами отношений стратегического партнерства, Э.Мамедъяров отметил, что Италия является одним из важнейших партнеров Азербайджана в Европейском Союзе. Министры отметили важность сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики, а также стратегическое значение проектов Южного газового коридора, в частности проектов TANAP и TAP. Министр иностранных дел Италии подчеркнул значимость проекта TAP в диверсификации поставок газа и обеспечении энергетической безопасности их страны.

Коснувшись последних переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров еще раз подчеркнул справедливую позицию Баку по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права и Хельсинкского Заключительного акта. Глава МИД Азербайджана отметил важность выражения в отношении всех конфликтов единой и однозначной приверженности суверенитету, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ, как это закреплено в Стратегии безопасности Европейского союза.

А.Альфано коснулся приоритетов его страны в период председательства в следующем году в ОБСЕ. Глава МИД Италии заявил о том, что их страна сможет приложить усилия для мирного урегулирования конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.