На Северном Кипре задержали двух азербайджанцев – ФОТО

2017-10-25 10:40 | www.oxu.az | 4

В Турецкой Республике Северного Кипра задержаны двое молодых азербайджанцев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на издание Kıprıs postası, азербайджанцы Ниджат Вахабов и Айхан Шаджыев 9 октября в городе Магуса поспорили с неким Юджелом Сараком. Юждел, не желая связываться с ними, решил спастись бегством. Убегая, он выронил мобильный телефон, который наши соотечественники забрали себе. Все это попало на камеры наблюдения. Личность молодых людей была установлена, и их задержали за кражу.

Н.Вахабов сознался в содеянном. А.Шаджыев же сказал, что телефон забрал его друг, а сам он ни причем.

Суд отобрал у обоих документы и запретил им выезд из страны. Молодых людей согласились отпустить под залог в 1000 лир (500 долларов). Но так как денег у них не было, их отправили в тюрьму.

Н.О.

