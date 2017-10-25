El Economista: Хлопководство принесет Азербайджану значительные доходы

2017-10-25 12:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сможет получить значительный доход от сферы хлопководства, пишет испанское издание El Economista.

Издание отмечает, что после падения цен на нефть некоторые страны-производители “черного золота” ускорили процесс диверсификации экономики. “Азербайджан и Сингапур последовали примеру Саудовской Аравии, нацелившись соответственно на развитие сфер хлопководства и производства солнечной энергии, чтобы компенсировать сокращение нефтяных доходов”, - пишет El Economista.

Как отмечает El Economista, правительство Азербайджана инвестирует сотни миллионов долларов в развитие хлопководства, импортирует с этими целями различное сельскохозяйственное оборудование. Испанское издание подчеркивает, что хлопководство позволит стране открыть множество новых рабочих мест - только в ближайшее время в этой сфере будут заняты 200 тысяч человек.

С мнением о большом вкладе хлопководства в создание рабочих мест согласен и экономист московского филиала Bank of America Владимир Осаковский, слова которого приводятся в статье. По его словам, в отличие от сферы добычи нефти и газа, сфера хлопководства создает очень большое количество рабочих мест.

Вместе с тем, как отмечает издание, Азербайджан прилагает усилия для развития не только хлопководства, но и других сфер, таких как туризм, текстильная промышленность, производство шелка и табака и др.

По данным Государственного комитета по статистике, на 24 октября в Азербайджане были собраны 123,97 тысячи тонн хлопка, что втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего в этом году хлопком были засеяны 136,41 тысячи гектаров, что в 2,7 раза превышает прошлогоднюю посевную площадь.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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