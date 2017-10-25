АНАН: Налоговое законодательство в Азербайджане постоянно совершенствуется (ФОТО)

2017-10-25 12:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В UNEC в рамках «Месячника науки» продолжаются встречи с членами-корреспондентами Азербайджанской национальной академии наук (АНАН).

Очередная встреча, состоявшаяся 24 октября, была с Акифом Мусаевым. Во встрече приняли участие профессорско-преподавательский состав, докторанты, молодые исследователи и магистры UNEC.

Член-корреспондент АНАН, профессор Акиф Мусаев выступил с докладом на тему «Налоговая политика и экономическое развитие». Говоря о значении правильной налоговой политики, осуществляемой для интеграции экономики страны в мировую экономическую среду, Мусаев подчеркнул о создании в Азербайджане под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева налоговой системы, отвечающей наиболее современным требованиям. Он рассказал о формировании на основе современных стандартов налоговой политики и налоговой системы, которые являются неотделимой частью концепции экономической политики. Экономист, отметив, что в результате налоговой политики, успешно осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым, налоговое законодательство постоянно совершенствуется, ученый довел до внимания, что применяемая с 2001 года упрощенная налоговая система служит развитию малого бизнеса и в целом эффективности экономики страны. Он отметил, что одной из задач, стоящей перед налоговой политикой, является финансирование государственных расходов.

В своем докладе Мусаев рассказал о регулировании налогов, определении оптимальных границ степени налогов и налоговой нагрузки, освобождении от налогов и льготах, путях предотвращения уклонения от налогов. На основе математического уравнения проанализировал пути влияния девальвации на налоговые доходы бюджета.

В конце встречи профессор за выступление в «Месячнике науки», состоявшемся в UNEC по теме «Налоговая политика и экономическое развитие», был награжден Почетной грамотой.

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