Проводящие мониторинг на линии фронта представители ОБСЕ побывали в ИВ Физулинского района

2017-10-25 12:13 | www.apa.az | 4

Согласно мандату спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ сегодня на линии соприкосновения войск в направлении Физулинского района проводится мониторинг. Прибывшие с этой целью в регион представители ОБСЕ побывали в ИВ Физулинского района.

Как сообщает карабахское бюро АПА, полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадие Петрика, Михаил Олару, и представитель Группы планирования высокого уровня Александр Непоткрытых встретились с главой Исполнительной власти района Али Алиевым.

Во время встречи А. Алиев сообщил представителями ОБСЕ, что с момента последнего мониторинга 12 сентября в физулинском направлении линии соприкосновения по сегодняшний день армяне, используя в некоторых случаях крупнокалиберное оружие, минометы, нарушали режим прекращения огня 352 раза, а также подвергали обстрелу населенные пункты.



Было отмечено, что в основном под прицелом врага оказываются села Алханлы, Ашагы Абдуррахманлы, Газахлар.



После встречи представители ОБСЕ направились в село Горадиз Физулинского района для продолжения мониторинга.