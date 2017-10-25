В Тбилиси снята с должности директор школы, в которой учитель оскорбил школьницу-азербайджанку

2017-10-25 12:17 | www.apa.az | 4

В Тбилиси директора школы №67, в которой оскорбили азербайджанского учащегося, Мариам Таварткиладзе освободили от занимаемой должности.

Как сообщает местное бюро АПА, решение об этом приняло Министерство образования и науки.

В решении отмечено, что во время проведения отделом Аудита министерства расследования в школе был выявлен ряд правонарушений: «Руководство школы неподобающе обращалось с детьми. Кроме того, результаты инвентаризации выявили недостачу школьного имущества».

Отметим, в тбилисской школе №67 ученица подверглась оскорблению со стороны учителя химии Додо Кезуа. Д.Кезуа уже уволен. МВД Грузии начало следствие по факту предполагаемого насилия в отношении учеников школы.