Телеведущая слизала упавшие на пол взбитые сливки – ВИДЕО

2017-10-25 10:51 | www.oxu.az | 4

В сети раскритиковали ведущую британского шоу «This Morning» Аманду Холден за то, что в эфире программы она съела подобранные с пола взбитые сливки

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, Холден вместе с соведущим и приглашенным поваром готовили торт-безе. Пытаясь попробовать взбитые сливки, журналистка уронила каплю лакомства на пол и со словами «правило трех секунд» подобрала их с пола и съела. «Это как-то неловко», - отметил ее коллега.

Зрители не оценили поступка Холден. Они упрекнули девушку в плохих манерах и пообещали никогда не смотреть эфиры с ее участием.

Э.Д.

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