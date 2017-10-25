В Шемахе живет 67-летняя автомобилистка – ВИДЕО

2017-10-25 10:57 | www.oxu.az | 4

67-летняя жительница Шемахи удивляет всех своими навыками.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ARB TV, Гюрейш Мамедова, долгие годы проработавшая учительницей, умеет делать то, с чем мужчины справляются с трудом. Она считается первой женщиной-водителей в Шемахе.

«В Шемахе все недоуменно смотрели на меня. Я была первой женщиной-водителем. Тогда даже в Баку женщины за рулем были редким явлением», - рассказала Г.Мамедова.

Первый автомобиль, «ВАЗ 21-01», ей купили родители, когда она работала учительницей в школе. Затем она сменила «ВАЗ 21 011», «06», «07» и в 67-летнем возрасте остановилась на «Ниве». Женщина также является мастером по ремонту автомобилей.

А.М.

