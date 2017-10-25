Госкомтаможня Азербайджана о влиянии повышения акцизов на цены

2017-10-25 12:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Повышение ставок акцизного налога на импорт табачной и алкогольной продукции в Азербайджане не приведет к сильному росту цен, сказал в среду журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев.

"Повышая ставки по акцизам, мы тщательно анализируем ситуацию. Табачная и алкогольная продукция не являются товарами первой необходимости, кроме того увеличение ставок будет не слишком резким", - отметил Алиев.

Изменение ставок акцизного налога на импортируемую продукцию рассматривается в рамках проекта поправок в Налоговый кодекс на 2018 год.

В настоящее время ставка акциза на импортируемое в Азербайджан солодовое пиво составляет один манат за один литр; вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное - два маната за один литр; шампанские вина - 2,5 маната за один литр; виски, водку, ликер, ром, другие спиртные напитки - шесть манатов за один литр.

Ставка акциза на импортные сигареты, сигариллы составляет четыре маната за каждую одну тысячу штук; сигары - 10 манатов за одну тысячу штук.

(Автор: Анвар Мамедов)

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