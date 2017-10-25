Росгвардия создаст морскую бригаду для обеспечения безопасности Крымского моста

2017-10-25 12:38 | www.trend.az | 4

Росгвардия сформирует морскую бригаду для обеспечения безопасности Крымского моста, сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов, передает ТАСС.

"Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение - морскую бригаду", - сказал он в среду во время "правительственного часа" в Совете Федерации.

Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Работы по строительству начаты в феврале 2016 года. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов - в декабре 2019 года.

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